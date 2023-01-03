Rusya ile İsrail arasında telefon trafiği

AA'da yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, yeni göreve gelen mevkidaşı Cohen'i telefonla arayarak tebrik etti.

Görüşmede, bir dizi ikili ve bölgesel konular ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Cohen, Lavrov ile görüşmesinde Rusya'daki Yahudi topluluğu ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinden İsrail'e göç edenler ve bunların ikili ilişkilerdeki önemine kapsamlı şekilde değindi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurduğu yeni hükümet 29 Aralık 2022'de Meclisten güvenoyu alarak göreve başlamış, Cohen yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Cohen, dün yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Rusya-Ukrayna krizinde tarafsız kalacağına işaret ederek, "Rusya ve Ukrayna meselesinde yapacağımız tek bir şey var: Toplum içinde bu konuyu daha az konuşacağız." ifadesini kullanmıştı.