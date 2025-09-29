Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde, Putin'in imzasıyla yayımlanan yasaya göre Rusya, 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi.

Yasa gereği Rusya, anlaşma kapsamında 1990'larda imzalanan iki protokolü de feshetti.

Moskova yönetimi, Mart 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine son vermiş, Eylül 2022’de ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) ayrılmıştı.

Son Haberler
Apartmanda yılan paniği! Şırnak’ta sürpriz misafir 4. kata çıktı: İşte o anlar
Apartmanda yılan paniği! 4. kata çıktı...
Netanyahu, Katar’dan özür diledi! Trump kulağını çekti...
Netanyahu, Katar’dan özür diledi! Trump kulağını çekti...
Bingöl’de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Bingöl’de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Zehra Kınık o aileye zorla para göndermiş!
Zehra Kınık o aileye zorla para göndermiş!
Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi 'Örneği var' dedi, kırmızı kartın iptalini istedi
Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi 'Örneği var' dedi, kırmızı kartın iptalini istedi