Rusya, İsrail’i çok sert kınadı ama İran’a yardıma gidecek mi?

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılara gelen kınamalara yenisi eklendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İran’a gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada saldırı Birleşmiş Milletler tüzüğünün ihlali olarak görülürken "Egemen bir devlete, vatandaşlarına, barışçıl şehirlere ve nükleer enerji altyapısına yönelik sebepsiz saldırılar kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

RUSYA İRAN’A YARDIM EDECEK Mİ?

İsrail’in saldırısı sonrası en çok merak edilen konu da Rusya’nın tavrı oldu. Saldırıya sert tepki gösteren Moskova yönetiminin İran’a olası bir yardımı olup olmayacağı takip ediliyor.

Ancak analistler Rusya’nın saldırıların devam etmesi ve olası bir savaş durumunda İran’a yardım etmesini olası görmüyor.

İki ülke arasında bir süre önce büyük bir askeri işbirliği anlaşması imzalamış, İran, Rusya’ya kısa menzilli balistik füzeler ve insansız hava araçları göndermişti.

Ancak anlaşma gereği Rusya’nın İran’a yardım etme zorunluluğu bulunmuyor. Analistler, Rusya’nın özellikle insansız hava aracı üretiminde dışa bağımlılığının azalması ile birlikte İran’a bağımlılığının azaldığına dikkat çekti.

Yapılan yorumlarda Ukrayna’yı işgale devam eden Rusya’nın İran’a destek vermeye çok istekli olmadığı belirtildi. Ancak olası bir savaş durumunda Moskova yönetiminin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan İran’a el altından kısıtlı da olsa destek verebileceği yorumu da öne çıktı.

İSRAİL İRAN’I GECE SAATLERİNDE VURDU

Orta Doğu’da artan İsrail-İran gerilimi dün gece saatlerinde yerini sıcak çatışmaya bıraktı. İsrail ordusu, İran’ın nükleer ve askeri tesislerini vurdu. Saldırılarda İran’ın sadece bir nükleer tesisinde yüzeysel hasar meydana gelirken diğer tesislerine bir saldırı gerçekleşmediği öğrenildi. Öte yandan saldırılarda İran’ın üst düzey 20 komutanı ve bazı bilim insanlarının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Tahran yönetimi ise sert açıklamalar yaparak saldırıya mutlaka karşılık vereceklerinin altını çizdi.