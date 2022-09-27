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Rusya, Japon konsolosu 'casusluk'tan gözaltına aldı

Rusya istihbaratı, Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi 'dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığı temin etmek' gerekçesiyle suçüstü yaparak gözaltına aldığını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 23:41
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Rusya, Japon konsolosu 'casusluk'tan gözaltına aldı

Rusya, Japon konsolosu 'casusluk'tan gözaltına aldı
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Rusya istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi gözaltına aldı.

FSB "Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" açıklaması yaptı.

Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliği'ne olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Tatsunori'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği ifade edildi.

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