Rusya: Karadeniz'de Ukrayna askerlerini taşıyan 4 sürat botunu imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup askerleri taşıyan 4 sürat botunu imha ettiklerini duyurdu.

Rusya: Karadeniz'de Ukrayna askerlerini taşıyan 4 sürat botunu imha ettik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Filosu'na ait uçakların gece saatlerinde Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna ordusunun çıkarma gruplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD yapımı Willard Sea Force adlı 4 sürat botunun yok edildiği ve botların Kırım'ın kıyısındaki Tarhankut Yarımadası'na doğru ilerlerken vurulduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığının bir başka açıklamasında, Ukrayna'nın saat 01.00 sularında uçak tipi 2 insansız hava aracıyla (İHA) Rusya topraklarındaki tesislere düzenlediği saldırı girişiminin engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerince İHA'lardan birinin Kırım Yarımadası yakınlarındaki Karadeniz suları üzerinde, diğerinin ise Kursk bölgesi semalarında imha edildiği savunuldu.

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