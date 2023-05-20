Rusya Kiev'e İHA'larla saldırdı

Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi. Ukrayna saldırıya katılan tüm İHA'ların imha edildiğini duyuruldu.

Rusya Kiev'e İHA'larla saldırdı

AA'nın haberine göre, Rus ordusu Kiev'e İHA saldırısı düzenledi. Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e gece ve sabah erken saatlerine karşı İHA saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus kuvvetlerinin özelikle mayısta başkente yönelik hava saldırıları artırdığın işaret edilen açıklamada, "Özellikle mayıs ayında Kiev sakinleri siren seslerini sadece 4 gün duymadı. Bu gece, saldırgan yine çaplı bir İHA saldırısı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, başkente doğru fırlatılan tüm İHA'ların Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiği aktarıldı.

Havada imha edilen bazı İHA parçalarının Kiev'in çeşitli semtlerinde sivil altyapılarına isabet etmesi sonucu yangının çıktığı, mevcut bilgilere göre kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Rus ordusunun sadece Mayıs'ta 11'inci kez Kiev'e hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

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