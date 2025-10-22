Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Kliçko, mevcut bilgilere göre kentin farklı noktalarına yapılan saldırılar nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 13 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların ülkesinin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Saldırılarda, Kiev ve farklı kentlerindeki sivil ve enerji altyapısının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Mevcut bilgilere göre, 17 kişinin yaralandığı biliniyor. İkisi çocuk, altı kişi ise maalesef hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Avrupa Birliği'nin, güçlü bir yaptırım paketini kabul etmesi için tam zamandır." değerlendirmesini yaptı.

UKRAYNA'NIN BİRÇOK BÖLGESİNDE ACİL ELEKTRİK KESİNTİLERİ UYGULANDI

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada ise Rus hava saldırılarında ülkenin enerji altyapısının hedef alındığı belirtildi.

Saldırıların, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği kaydedilen açıklamada, saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı kaydedildi.