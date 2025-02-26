Rusya: Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini geri aldık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Orlovka ve Pogrebki yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 63 bin 500'ü aşkın askerini, 381 tankını, 288 piyade savaş aracını, 243 zırhlı personel taşıyıcısını ve 2 binden fazla zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Rudskoy, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun ele geçirdiği toprakların yüzde 64'ünü geri aldıklarını aktarmıştı.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.