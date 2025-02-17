Rusya, Kursk bölgesinde stratejik yerleşimi geri aldı

Kaynak: AA
Rusya, Kursk bölgesinde stratejik yerleşimi geri aldı

Rusya, Ukrayna'nın Ağustos 2024’te girdiği Kursk bölgesindeki Sverdlikovo yerleşimini geri aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Sverdlikovo yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 61 bin 310 askerini, 369 tankını, 276 piyade savaş aracını, 222 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1901 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak'ta Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde ele geçirdiği toprakların yüzde 63,2'sini geri aldıklarını duyurmuştu.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

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