Rusya, “Kursk'u tamamen geri aldığını” iddia ederken; Ukrayna, “çatışmaların devam ettiğini” ileri sürüyor

Rusya, Ukrayna ordusunun beklenmeyen bir karşı saldırıyla Rus toprakları olan Kursk bölgesine girmesinden sekiz ay sonra, ordusunun, “Kursk bölgesini tamamen geri aldığını” iddia ederken; Ukraynalı yetkililer bunu reddetti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, dün Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı video konferans görüşmesinde, Rus birliklerinin, “Kursk'ta Ukrayna'nın kontrolü altındaki son köy olan Gornal’i de kurtardığını” söyledi. Putin de Gerasimov'a, “Kiev rejiminin macerası tamamen başarısız oldu” dedi.

Ukrayna ordusu, bu iddiayı hemen reddetti ve askerlerinin Kursk'un bazı bölgelerinde hala faaliyet gösterdiğini belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrii Hnatov, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Düşman yönetiminin Ukrayna birliklerinin ‘yenilgisi’ ile ilgili açıklamaları propaganda hilelerinden başka bir şey değil” dedi.

Hnatov, Rus birliklerinin, son aylarda istikrarlı kazanımlar elde ettiğini belirtirken, bölgede Ukrayna'nın savaş alanındaki konumunun “zor” olduğunu kabul etti.

Katar merkezli El Cezire televizyon kanalında yer alan haberde, Kiev’in bu hamleyle, doğu ve güney Ukrayna'nın bazı bölgelerini ele geçiren Rusya ile gelecekte yapılacak barış görüşmelerinde, Kursk'ta elinde tuttuğu toprakları koz olarak kullanmaya çalıştığı ileri sürüldü.

RUSYA, İLK KEZ RESMİ OLARAK KUZEY KORE ASKERLERİNİN SAVAŞTAKİ VARLIĞINI KABUL ETTİ

Rusya'nın ilerleyişini duyuran Gerasimov, Ruslarla birlikte savaşan Kuzey Kore birliklerini de övdü. Böylece, Kuzey Kore birliklerini Rusya-Ukrayna savaşındaki rolleri, Moskova tarafından ilk kez resmi olarak kabul edildi. Gerasimov, Kursk'taki Kuzey Kore askerlerinin, “Ukrayna silahlı kuvvetlerinden oluşan grubun yenilmesinde önemli yardım sağladıklarını” söyledi.

Güney Kore ve Batılı istihbarat kurumlarına göre, geçen yıl 10 binden fazla asker Kuzey Kore'den, Moskova'nın Ukrayna birlikleriyle savaşmasına yardımcı olmak üzere Rusya'ya gönderildi. Ukrayna da bölgede savaşan Kuzey Koreli askerlerden bazılarını yakaladıklarını ve sorguladıklarını öne sürmüştü.

TRUMP, PUTİN KONUSUNDA ŞÜPHELİ

Rusya'nın, “Kursk'u yeniden ele geçirdiğine” yönelik iddiası, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Papa Francis'in Vatikan'daki cenaze töreni sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile “tam ve koşulsuz bir ateşkese” ulaşma çabalarını görüştüğü sırada geldi. Görüşmenin ardından Roma'dan dönerken gönderdiği sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında Trump, geçen hafta Kiev'e düzenlediği saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama ihtimalini gündeme getirirken Putin'in barışla ilgilenip ilgilenmediğini sorguladı.

Trump, “Putin'in son birkaç gündür sivil bölgelere, şehirlere ve kasabalara füze atması için hiçbir neden yoktu. Bu bana belki de savaşı durdurmak istemediğini, sadece beni dinlediğini ve ‘Bankacılık’ ya da ‘İkincil Yaptırımlar’ yoluyla farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşündürüyor. Çok fazla insan ölüyor” diye yazdı.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Putin'in “herhangi bir ön koşul olmaksızın Ukrayna ile müzakerelere yeniden başlamaya” hazır olduğu da belirtildi.

ABD’NİN “KIRIM TEKLİFİ” HALA GEÇERLİ

Trump yönetimi, Ukrayna'ya, Moskova'nın on yıldan uzun bir süre önce ilhak ettiği Kırım üzerindeki Rusya kontrolünü tanıması gerektiği yönünde bir barış önerisi sunmuştu. Ancak Ukraynalı yetkililer, Kırım’ın resmi olarak Rusya’ya teslim edilmesini kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Uzmanlara göre Ukrayna'nın 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilen topraklardan vazgeçmesi siyasi ve hukuki açıdan imkansız. Bunun için Ukrayna anayasasında değişiklik ve ülke çapında oylama yapılması gerekiyor. Milletvekilleri ve halk bu fikre kesinlikle karşı çıkıyor.

Ukraynalı Milletvekili Oleksandr Merezkho, konuya ilişkin, “Bunun hiçbir anlamı yok. Kırım'ı asla Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağız” dedi.