Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var

Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv şehrinde bir inşaat malzemeleri satan dükkanı hedef alması sonucunda ilk raporlara göre en az iki kişi hayatını kaybetti, yirmi dört kişi yaralandı.

1/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 1

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Harkiv'de bulunan sivil yapıları hedef aldığını söyledi.

2/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 2

Zelenskiy, vurulan dükkanın içerisinde çok sayıda personel ve müşterinin olduğunu belirtti.

3/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 3

Ayrıca, saldırının ardından dükkanın alev aldığını, olay yerinde tüm acil durum ekiplerinin aktif olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

4/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 4

Harkiv Bölgesel Askeri İdare'nin Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dükkanın iki güdümlü hava bombasıyla vurulduğunu, saldırı sonucunda en az iki kişinin öldüğünü ve yirmi dört kişinin yaralandığını bildirdi.

5/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 5

Sinegubov, yangının çıktığı dükkanın içinde yüzlerce insanın bulunabileceğini ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

6/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 6
7/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 7
8/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 8
9/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 9
10/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 10
11/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 11
12/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 12
13/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 13
14/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 14
15/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 15
16/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 16
17/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 17
18/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 18
19/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 19
20/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 20
21/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 21
22/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 22
23/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 23
24/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 24
25/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 25
26/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 26
27/27
Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var 27
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Gülme gazı gençlerin yeni belası. Türkiye'de leblebi gibi satılıyor. Anne ve babalar dikkat
Gülme gazı gençlerin yeni belası. Türkiye'de leblebi gibi satılıyor. Anne ve babalar dikkat
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı
Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi
Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi
Yürüyüş yolundaki kuşlar böyle görüntülendi
Yürüyüş yolundaki kuşlar böyle görüntülendi
Atina kızardı
Atina kızardı
Reisi’nin cenaze töreninden çarpıcı fotoğraflar
Reisi’nin cenaze töreninden çarpıcı fotoğraflar