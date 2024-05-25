Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var

Harkiv Bölgesel Askeri İdare'nin Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dükkanın iki güdümlü hava bombasıyla vurulduğunu, saldırı sonucunda en az iki kişinin öldüğünü ve yirmi dört kişinin yaralandığını bildirdi.