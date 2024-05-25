Rusya mağazayı füzeyle vurdu! Ölüler ve çok sayıda yaralı var

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Harkiv'de bulunan sivil yapıları hedef aldığını söyledi.
Zelenskiy, vurulan dükkanın içerisinde çok sayıda personel ve müşterinin olduğunu belirtti.
Ayrıca, saldırının ardından dükkanın alev aldığını, olay yerinde tüm acil durum ekiplerinin aktif olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Harkiv Bölgesel Askeri İdare'nin Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dükkanın iki güdümlü hava bombasıyla vurulduğunu, saldırı sonucunda en az iki kişinin öldüğünü ve yirmi dört kişinin yaralandığını bildirdi.
Sinegubov, yangının çıktığı dükkanın içinde yüzlerce insanın bulunabileceğini ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.