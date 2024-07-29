Rusya Merkez Bankası Başkanı Türkiye ile dalga geçti

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'dan dikkat çeken açıklama...Rusya batının ambargosu altında...Hal böyle olunca da sıkıntılar da yok olmuyor. Paranın başındaki isim Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiulllina çeşitli değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmelerde Türkiye'yi de konu etti. Çünkü onlarda da enflasyon var, sıkıntı var.

Belli ki Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Türkiye'deki hataları görmüş ona göre değerlerdirmelerde bulunmuştu. Nabiullina Türkiye senaryosuna göre hareket etmeyeceklerini ve faizde keskin artışlar yapmayacaklarını söyledi. Merkez Bankası başkanı “Rusya’nın durumu tamamen farklı,” şeklinde konuştu.

Nabiullina konuşmasında Türkiye'yi örnek gösterdi. Enfasyonun kaçlara çıktığını dışarıdan bir göz olarak açıkladı. Merkez Bankası Başkanına göre Türkiye enflasyon yüzde 80'leri gördü. Nabiullina'ya göre hala yüzde 70'lerde...Rusya Merkez Bankası Başkanı, "bizim durumumuz Türkiye ile kıyaslanamaz, bu yüzden biz böyle bir seçeneği değerlendirmedik” dedi.

Nabiullina şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye bir örnek. Orada enflasyon yüzde 80’e kadar çıktı, hala yıllık yaklaşık yüzde 70 civarında ve faiz oranı uzun süre çok düşük kaldı, bu yüzden Türkiye’de faizi oldukça yüksek adımlarla artırmak zorunda kaldılar… Geçen yıl faiz oranının artırılması, yılın ilk yarısında enflasyon oranlarının düşmesine etkili oldu, ancak enflasyonun düşüş sürecinin geri döndürülemez olması için ek sıkılık gerekli, fakat bizim durumumuz Türkiye ile kıyaslanamaz, bu yüzden biz böyle bir seçeneği değerlendirmedik”.