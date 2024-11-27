Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını yılsonuna kadar durdurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını yılsonuna kadar durdurdu

Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki dalgalanmalara karşı yeni bir adım atıldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım’dan yıl sonuna kadar bütçe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen döviz alımlarının durdurulacağı belirtildi. Banka, bu kararı finans piyasalarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla aldığını duyurdu.

Açıklamada, döviz alımlarının ertelendiği ve bu işlemlerin 2025 yılında gerçekleştirileceği ifade edilirken, yurt içi piyasada döviz satış işlemlerine devam edileceği vurgulandı. Banka, döviz alımlarını yeniden başlatma kararını finansal piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda değerlendireceğini bildirdi.

Ruble, dolar karşısında sert bir düşüş yaşayarak bugün yüzde 8,5 değer kaybetti ve dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükseldi. Rusya Merkez Bankasının müdahale kararının ardından parite bir miktar toparlanarak TSİ 18.15 itibarıyla 111,8 seviyesinde işlem gördü.

Analistler, Ukrayna savaşı nedeniyle artan jeopolitik gerginliğin yanı sıra ABD’nin 21 Kasım’da Rus bankalarına yönelik yaptırımları genişletmesinin, rubledeki değer kaybını tetiklediğini belirtti.

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