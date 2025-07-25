Rusya Merkez Bankası faizleri düşürdü

Rusya Merkez Bankası, Temmuz 2025 toplantısında politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 18 seviyesine çekti. Bu karar, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, bankadan yıl içinde yeni bir faiz indirimi sinyali geldi. Merkez Bankası, Haziran ayında alınan karar sonrası enflasyonda beklenenden daha güçlü bir düşüş yaşandığını belirtti. Bu gelişme, finansal koşulların gevşetilmesini ve büyüme endişelerinin giderilmesini zorunlu kıldı.

Son açıklanan verilere göre, Rusya’da yıllık enflasyon Haziran ayında yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın açıklamasında, enflasyondaki bu düşüşün yanı sıra ruble’nin değer kazanmasının ve tüketici harcamalarının yavaşlamasının da faiz indirimi kararını desteklediği vurgulandı.

EKONOMİDE BÜYÜME ENDİŞELERİ VE ENFLASYONUN SEYRİ

Bank of Russia’nın değerlendirmesine göre, kısıtlayıcı borçlanma maliyetlerinin etkisi giderek netleşiyor. Ruble’nin güçlenmesi ve hane halkı tüketiminin yavaşlaması ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğine dair işaretler veriyor. Ayrıca, Putin’in askeri seferberlik kararı sonrası çalışma çağındaki erkeklerin yurt dışına çıkışı iş gücü piyasasında yumuşamaya yol açtı.

Çalışma piyasasındaki bu yumuşama, iş gücü arzının daralmasına rağmen devam ediyor. Bu durum, ekonomideki büyüme sorunlarının daha da derinleşebileceğine işaret ediyor. Merkez Bankası, ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla faizleri daha da düşürmeyi planlıyor.

FAİZ İNDİRİMİ VE YILIN KALANI İÇİN BEKLENTİLER

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararları, Rusya’nın içinde bulunduğu ekonomik koşulların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Enflasyonda kaydedilen düşüş, bankanın para politikasında daha esnek bir tutum benimsemesini sağladı. Ancak, ruble’nin değer kazanması ve tüketici talebindeki zayıflama riskleri hâlâ dikkatle izleniyor.

Yılın geri kalanında Merkez Bankası’nın ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla ek faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu kararlar, iç talebin canlandırılması ve kredi maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını amaçlıyor.