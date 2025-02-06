Rusya Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Rusya Merkez Bankası, faiz oranlarını son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasına rağmen enflasyonun düşüşe geçmediğini açıkladı. Bankanın çarşamba günü yayımladığı bültende, fiyat artışlarında kalıcı bir yavaşlama olmadığına dikkat çekildi.

Ekim 2024’te faiz oranlarını %21’e yükselten banka, yaptırımlar, Ukrayna savaşı nedeniyle artan savunma harcamaları ve ekonomide aşırı ısınma riskleriyle mücadele etmeye çalışıyor. Ancak bankanın "Makroekonomi ve Piyasalar: Eğilimler Ne Söylüyor?" başlıklı raporuna göre, bu adımların enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

Rusya ekonomik çöküşün eşiğinde

Aralık 2024’te Rusya’da yıllık enflasyon %14,2’ye yükselirken, gıda fiyatlarındaki artış %22,9 ile son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak ayında da fiyat artışları devam etti ve ilk üç haftada %1,14 oranında yükselen enflasyon, yıllık bazda %10,14 seviyesine çıktı.

Banka, enflasyondaki yükselişin başlıca nedenleri olarak Batı yaptırımlarını, kötü geçen tarım sezonunu ve rublenin değer kaybını gösterdi. Savunma sanayiine yönelik devlet harcamalarının tüketici talebini artırarak fiyatları yukarı çektiği belirtilirken, ekonominin mevcut üretim kapasitesinin ve iş gücü kaynaklarının tükenme noktasına geldiği vurgulandı.

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Merkez Bankası, mevcut ekonomik koşullarda sıkı para politikasının uzun süre devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. Aralık ayında yapılan toplantıda sürpriz bir şekilde faiz oranlarını %21’de sabit tutan banka, 14 Şubat’ta bir sonraki faiz kararını açıklayacak.

Rusya’da işsizlik tarihi düşük seviyelerde seyrederken, Merkez Bankası ekonominin 2023’te %4 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ancak bankaya göre, mevcut büyüme sürdürülebilir değil ve enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının devamı kaçınılmaz.