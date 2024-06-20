Rusya Merkez Bankası’ndan şahin söylem

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisindeki mevcut durumu raporunu yayımladı.

Rus ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü ifade eden raporda, hanehalkı tüketiminin de söz konusu dönemde banka tahminlerinden daha fazla arttığı belirtildi.

Ülkedeki enflasyon beklentilerinin yüksek kalmasının kalıcı enflasyonu güçlendirdiğine yer verilen raporda, tüketici talebindeki büyümenin arz kapasitesini aşmasının Rusya'daki fiyat artışını tetikleyen temel faktör olduğu aktarıldı.

Enflasyon hedefine varmak amacıyla daha sıkı bir mali politikaya ihtiyaç duyulabileceği belirtilen söz konusu raporda, ekonomide alternatif bir senaryonun yaşandığına ilişkin ikna edici veriler elde edersek temmuz ayındaki toplantıda politika faiz oranının önemli ölçüde artırılmasına ilişkin bir karar alınabileceği aktarıldı.

Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, 13 Haziran'da yaptığı açıklama kapsamında, bankanın 27 Temmuz'daki toplantısında politika faiz oranını 100 ila 200 baz puan artırabileceğini belirtmişti.

Banka, 7 Haziran'daki son toplantısında politika faizini, değişiklik yapmayarak yüzde 16 seviyesinde sabit tutmuştu