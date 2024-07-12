Rusya, Navalni’nin eşini terörist listesine aldı

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi'nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine, cezaevinde ölen muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yuliya Navalnaya eklendi.

Rusya’da bir mahkeme geçtiğimiz günlerde Navalnaya’nın gıyabında tutuklatma kararı çıkarmıştı.

Yuliya Navalnaya’nın eşi Aleksey Navalni, Putin’in en dişli siyasi rakibi olarak görülüyordu. Özellikle Rusya’daki yolsuzluklar konusunda yazılar yazan Navalni, Putin’e karşı Devlet Başkanlığı seçiminde adaylığını duyurmuştu.

ABD’li gazete Wall Street Journal, Navalni için “Putin’in en çok korktuğu adam” demişti.

Navalni’nin tutuklanması sonrası ülke çapında protestolar düzenlenmişti.

Navalni, Sibirya’da tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti. Rus yetkililer, Navalni’nin ölüm kesin ölüm nedeni hakkında açıklama yapmadı. Navalni’nin eşi Yuliya Navalnaya, eşinin ölümünden Putin’i sorumlu tutmuştu.