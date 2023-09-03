Rusya Odessa'da Ukrayna'nın yakıt depolarını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolama tesislerini vurduklarını bildirdi.

KAYNAK: AA
Rusya Odessa'da Ukrayna'nın yakıt depolarını vurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa bölgesindeki Reni limanına insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Vurulan yakıt depolama tesislerinin Ukrayna ordusuna teçhizat tedariki için kullanıldığı ileri sürülen açıklamada, "Saldırı amacına ulaşmıştır. Belirlenen tüm tesisler vurulmuştur.” ifadesi kullanıldı.

Savunma Bakanlığının bir diğer açıklamasında, saat 12.30 sularında Kiev’in Rusya topraklarındaki tesislere insansız hava aracıyla saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna’ya ait İHA’nın hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesi hava sahasında düşürüldüğü kaydedildi.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa bölgesinin güneyindeki sivil altyapıya 3,5 dakika boyunca saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kiper, saldırıda liman altyapısının da vurulduğunu, limanın iki sivil çalışanının yaralandığını aktarmıştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın gece saatlerinde Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda kullandığı 25 İHA'dan 22'sinin düşürüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.

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