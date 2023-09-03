Rusya Odessa'yı vurdu: 2 yaralı

Rusya tarafından Ukrayna’ya bağlı Odesa bölgesinin güneyindeki liman kentlerinin altyapısına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Rusya Odessa'yı vurdu: 2 yaralı

Rusya, Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Güney Askeri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın bugün Ukrayna Odesa bölgesinin güneyindeki Tuna Nehri liman altyapısına insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı belirtilirken, en az 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırılar sonucu çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü, Rusya tarafından bölgeye fırlatılan İran yapımı 25 Shahed İHA’dan 22’sinin Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus teröristler, dünyada gıda krizini ve kıtlığı tetikleyebilecekleri umuduyla Ukrayna’nın liman altyapısına saldırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya, 17 Temmuz 2023 tarihinde sona eren Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kaldırılmadığı gerekçesiyle uzatmama kararı almıştı. Ukrayna'nın da tahıl ihraç etmesini engellemek isteyen Rusya, güç kullanımını artırarak tahıl ihracatı için önemli bir yol olan Tuna Nehri çevresindeki Ukrayna limanlarını hedef almaya devam ediyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti Güncel
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti Magazin
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti
Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak Teknoloji - Otomotiv
Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak
Meral Akşener'den Kerkük mesajı Güncel
Meral Akşener'den Kerkük mesajı
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi Spor
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir?
Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim Siyaset
Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim