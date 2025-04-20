Rusya, Paskalya ateşkesini uzatmayacak

Kaynak: İHA
Rusya, Paskalya ateşkesini uzatmayacak

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile varılan Paskalya Bayramı ateşkesinin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna ile Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkesin sona ermesine saatler kaldı. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ateşkesin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı. Uzatma olmaması halinde ateşkes 00.00’da sona erecek.

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