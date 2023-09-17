Rusya plakalı araçların Polonya sınırını geçmesi yasaklandı

Polonya, Rus plakalı araçlara yönelik yasak kararını duyuran beşinci ülke oldu.

Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya’nın ardından Polonya, Rusya plakalı araçların ülke sınırını geçmesinin yasaklandığını belirtti.

SÜRÜCÜNÜN VATANDAŞLIK BİLGİLERİ DİKKATE ALINMAYACAK

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Aracın bir Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı tarafından kullanıldığına bakılmaksızın uygulayacağız.” dedi.

Kaminski, “Rusya'da kayıtlı araçların Avrupa Birliği'ne girişinin yasaklanmasına ilişkin Avrupa Komisyonu kılavuzunun bu yıl 8 Eylül'de yayınlanması kapsamında, Polonya sınırındaki bu yasağın 17 Eylül'den itibaren geçerli olacağını bildirmek isterim. Bu, Rusya'da kayıtlı hiçbir binek aracın Polonya devleti topraklarına giremeyeceği anlamına geliyor” dedi.