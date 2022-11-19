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Rusya: Polonya’nın AGİT toplantısına Lavrov’un katılımını engellemesi kışkırtıcı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımının engellemesini “kışkırtıcı” olarak nitelendirdi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:24
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Rusya: Polonya’nın AGİT toplantısına Lavrov’un katılımını engellemesi kışkırtıcı

Rusya: Polonya’nın AGİT toplantısına Lavrov’un katılımını engellemesi kışkırtıcı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Polonya’nın AGİT dönem başkanlığını yürüttüğü hatırlatılarak, 1-2 Aralık’ta Lodz şehrinde yapılacak toplantıya Lavrov’un katılımının reddedildiği belirtildi.

Söz konusu kararın, 57 ülkenin egemen ve bağımsız devletler olarak tam eşitlikle katıldığı bir teşkilatın başkanlığının statüsü ile bağdaşmayacağı ifade edilen açıklamada, Lavrov’a yönelik kararın “kışkırtıcı” olduğu ve “eşi benzerinin görülmediği” vurgulandı.

Açıklamada, “AGİT prosedür kuralları, yasama organlarının kuralları ve özellikle 2002’de Porto’da AGİT Dışişleri Bakanları Konseyinin dönem başkanlığının çalışma ilkelerine ilişkin kararı ihlal edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Polonya makamlarının, örgütün işlevlerini tam olarak yerine getirmesine izin vermediğine işaret edilen açıklamada, ilk olarak, Rus parlamenterlerin Varşova’da 24-26 Kasım’da yapılacak AGİT Parlamenter Asamblesi'nin sonbahar oturumuna katılımını engelledikleri, şimdi de Rus delegasyonun haklarını ağır şekilde ihlal ettikleri kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, “Bu tür yıkıcı kararlarla Polonyalılar, Batı kampındaki benzer düşünenlerin desteğiyle AGİT'i uçuruma itiyor” ifadesine yer verildi.

AGİT Dışişleri Bakanları Konseyindeki Rus delegasyonuna bu ülkenin AGİT Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç’in başkanlık edeceği bildirildi.

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