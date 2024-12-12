Rusya, Rusça öğrenmeyen göçmenleri okullara kabul etmeyecek

Yasa, Rusya’daki okullara kayıt için gerekli şartları belirliyor. Artık, göçmenlerin çocukları, yalnızca Rusya’da yasal olarak bulunmalarını kanıtlayan belgeleri sunduklarında ve Rusça yeterlilik sınavını geçtiklerinde okula kabul edilebilecek. Ancak, sınavın nasıl yapılacağı konusunda henüz bir düzenleme bulunmuyor. Bu konuda detaylar, Rusya Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Yasa yasa, tüm partilerden milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Yasanın başını çeken isimlerden biri, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, diğer bir önemli isim ise yasa teklifinin yazarı ve Devlet Duması Başkan Yardımcısı Irina Yarovaya oldu. Yarovaya, yasa ile ilgili yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin hem Rusya vatandaşlarının eğitim haklarını koruma amacını güttüğünü hem de eğitimde kaliteyi sağlayacağını vurguladı.

Volodin, yasa hakkında uluslararası işbirlikçilerle açıklamalar yapılmasının önemini dile getirerek, bu kararın yasa dışı göçmenlik ile mücadele etmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca, yalnızca Rusya’nın yasalarına ve geleneklerine saygı gösteren, eğitimli bireylerin ülkeye gelmesini teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yasa, göçmen çocuklarının Rusça yeterlilik testini geçememesi durumunda, ailelerinin daha sonra başvuru yapabileceğini öngörüyor. Aileler, çocukları dil bilgisini geliştirdiklerinde tekrar başvuru yapabilecek ve bu başvurular sınırsız sayıda olabilir.

Ancak, bazı milletvekilleri, yasa hakkında eleştirilerde bulundular. Devlet Duması Aile, Anne, Baba ve Çocuk Hakları Komitesi üyesi Tatiana Larionova, göçmen işçilerinin çocuklarına Rusça eğitimi sağlamakta zorluk yaşayabileceğini belirterek, bu konuda ek destek önlemleri alınması gerektiğini savundu. Ancak Yarovaya, yasada belirtilen düzenlemelerin, çalışma göçmenlerinin çocuklarını Rusya’ya getirmelerinin gerekliliğini ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

Yeni yasa, Rusya’da eğitim sisteminde göçmen çocuklarıyla ilgili önemli değişiklikler getirirken, bu kararın uzun vadede göçmenlerin entegrasyonu ve eğitim hakkı açısından nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.