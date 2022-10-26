Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Çinli ve Hint mevkidaşlarıyla Ukrayna'yı görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Vey ve Singh ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmelerde Şoygu, "Ukrayna'nın kirli bomba (radyoaktif madde içeren bomba) kullanarak kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimali konusunda endişelerini" dile getirdi.

"KİRLİ BOMBA" İDDİASI

Sergey Şoygu, 23 Ekim'de Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde "kirli bomba" konusunu ele almıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.