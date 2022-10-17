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Rusya ve BM, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in Ukrayna tahılı ile ilgili yapılan anlaşmanın uygulanması sürecini görüştüğü aktarıldı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 17:30
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Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya ve BM, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fomin'in, Griffiths ile başkent Moskova'da görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "İki taraf, birbiriyle bağlantılı Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılması projesi ve Rus tarım ürünleri ile gübrelerinin ihracatına dair yapılan anlaşmaların uygulanması sürecini ele aldı." ifadelerine yer verildi.

"Tahıl anlaşmasının uzatılmasının, mevcut anlaşmaların tam olarak uygulanmasına bağlı olduğu" vurgulanan açıklamada, "Görüşmede, BM'nin savaşta esir düşen askerler ile ilgili inisiyatifleri ve Rusya'dan amonyağın, mevcut altyapının kullanılmasıyla dünya pazarına çıkışı istişare edildi." denildi. (AA)


 

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