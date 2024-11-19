Rusya, Suriye’yi farklı geçti

Volgograd Arena’da düzenlenen hazırlık maçında Rusya, Suriye karşısında sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Maksim Osipenko, 33. ve 80. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmanın yıldızı olurken, İlya Samoşnikov ve Aleksey Mirançuk da skora katkı yaptı. Bu maçla birlikte Samoşnikov, milli formayla ilk golünü atmış oldu.

Rusya’nın kalecisi Aleksandr Maksimenko, milli takımda ilk kez sahaya ilk 11’de çıktı. Maç, 82 yıl önce başlayan ve Stalingrad Zaferi ile sonuçlanan Kızıl Ordu’nun karşı saldırısını anma gününde oynandı. Bu özel gün nedeniyle Volgograd Arena, geçici olarak "Stalingrad Arena" olarak adlandırıldı.

FIFA SIRALAMASI VE 2024 PERFORMANSI

Rusya, 2024 yılında hazırlık maçlarındaki etkili performansıyla dikkat çekti. Mart ayında Sırbistan’ı Moskova’da 4-0 yenen ekip, Haziran’da Belarus’u Minsk’te aynı skorla mağlup etti. Eylül’de ise Vietnam karşısında 3-0’lık bir galibiyet elde etti. Bu galibiyetler, FIFA sıralamasına yansıması beklenen puanlar kazandırdı. Rusya, FIFA sıralamasında 34. basamakta yer alırken, Suriye 93. sırada bulunuyor.

ULUSLARARASI TURNUVALARA KATILIM YASAĞI

Rusya, Şubat 2022’de başlayan yaptırımlar nedeniyle FIFA ve UEFA turnuvalarından men edilmiş durumda. Buna rağmen, hazırlık maçlarındaki yüksek performansını sürdürerek gelecekteki rekabetlere hazırlanıyor.

Bu karşılaşmayla birlikte Rusya, 2024 yılını tamamlamış oldu. Rusya’nın önümüzdeki dönem maç programı merakla bekleniyor.