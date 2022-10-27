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Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda 18 Kasım'a kadar mevcut verilerden yola çıkarak karar vereceklerini söyledi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 18:25
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Rusya, tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmamasına 18 Kasım'a kadar karar verecek

Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
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Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan tahıl ihracatına yönelik yapılan anlaşmaya değinen Zaharova, bu anlaşmanın Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatı ile ilgili kısmının uygulanmadığına işaret etti. Zaharova, "Bu konuda sonuçları göremiyoruz. Bu bir gerçek. Bu durum bizim için uygun değil. Bunu tüm düzeylerde dile getirmiştik. Anlaşma paket şeklinde yapıldı ve tüm kısımların uygulanması gerekiyor." dedi.

Zaharova, "Burada, anlaşma kapsamında ihtiyacı olan ülkelere tedarik etmekten mutluluk duyacağımız Rus gıda ve gübreleri söz konusudur. Belirli bankalardaki hesaplar bloke edilmiş durumda ve bu nedenle ödeme yapılamıyor. Bu, Batı'nın yaptırımları yüzünden oldu. Ödeme yapılsaydı ürünleri sevk edebilirdik. Ancak bu gerçekleşmiyor." şeklinde konuştu.

Tahıl anlaşması süresinin kasım ayında sona ereceğine dikkati çeken Zaharova, bu anlaşmanın uzatılıp uzatılmamasıyla ilgili, "Bu konuda, 18 Kasım'a kadar var olan verilerden yola çıkarak karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

- "Filistin-İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması gerekiyor"

Filistin meselesine de değinen Zaharova, "şiddettin kullanılması, yerleşim politikası ve Kudüs'ün kutsallık statüsünün tek taraflı olarak revize edilmesinin durumu zorlaştırdığını" vurguladı.

Zaharova, "Bu çıkmaz döngünün, Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması, özellikle Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) çerçevesinde uluslararası etkileşimin yeniden sağlanmasıyla çözüleceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu. (AA)

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