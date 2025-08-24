Rusya-Ukrayna arasında dev esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ara buluculuğunda yeni bir esir takası gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre, takas kapsamında 146 Rus ve 146 Ukraynalı asker serbest bırakıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 146 Rus ve 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı ifade edildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı ve askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

