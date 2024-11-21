Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor... İlk kez nükleer olmayan kıtalararası balistik füze fırlatıldı

Rusya-Ukrayna hattında son günlerde yükselen hız kazanmaya başladı. Ukrayna, Beyaz Saray'ın izin vermesinden kısa süre sonra Rusya'ya saldırmıştı. Bugün ise Rusya'nın 1000 günü aşan savaş boyunca ilk kez bu sabaha karşı nükleer olmayan kıtalararası balistik füze (IBM) fırlattığını Ukrayna ordusu açıkladı.

UKRAYNA RUSYA'YA SALDIRMIŞTI

Ukrayna, Beyaz Saray'ın izin vermesinden kısa süre sonra ABD yapımı Atacms füzelerini fırlatması sonucu Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir askeri tesis hasar aldı. Ukrayna bu saldırıdan bir gün sonra bu kez de İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini Rusya içindeki hedeflerine karşı kullandı.

"RUSYA KITALARARASI BALİSTİK FÜZE FIRLATTI"

Reuters'in yer verdiği haberde, Ukrayna ordusu, Rusya'nın 1000 günü aşan savaş boyunca ilk kez bu sabaha karşı nükleer olmayan kıtalararası balistik füze (IBM) fırlattığını öne sürdü.

Ukrayna ordusunun açıklamasına göre, Rusya, bu sabah Ukrayna'ya düzenlediği saldırısı sırasında güney Astrahan bölgesinden kıtalararası bir balistik füze fırlattı. Kiev, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta ilk kez bu kadar güçlü, uzun menzilli bir füzeyi kullandığını açıkladı.