Rusya-Ukrayna müzakerelerinde sürpriz gelişme! Putin 'hazırım' mesajı verdi

Ukrayna’nın 1 Haziran’da Rusya’daki bazı askeri üslere düzenlediği insansız hava aracı saldırılarını değerlendiren Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu saldırılara ilişkin gerçek zamanlı olarak bilgilendirildi.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu memorandum hakkında konuşan Peskov, “Bu belge, çok sayıda çözüm seçeneğini özetleyen pek çok hüküm içeriyor. Her şey, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve sürdürülebilir bir çözüm yoluna ulaşmayı hedefliyor.” sözlerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yakın zamanda bir görüşme olasılığına ilişkin soruya yanıt veren Peskov, “Açıkçası, yakın gelecekte bu pek olası görünmüyor. Putin, en üst düzey temaslara hazır olduğunu ancak bu temasların teknik düzeydeki anlaşmaların bir sonucu olması gerektiğini vurguluyor.” şeklinde konuştu.

Dmitriy Peskov, İstanbul’da dün yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair ise, “Bazı hızlı kararlar veya atılımlar beklemek yanlış olur. Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor. Bu anlaşmalar uygulanacaktır.” bilgisini aktardı.

Zelenskiy’nin dünkü müzakerelerin ardından yaptığı açıklamaları “talihsiz” olarak nitelendiren Peskov, “Bu açıklamalar müzakere ruhuna uygun değildir.” dedi.

Peskov, Rusya’nın Ukrayna konusunda verebileceği tavizlerin müzakerelerin bir parçası olduğunu ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirtti.