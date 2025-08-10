Rusya Ukrayna İHA'larını vurdu!

Kaynak: AA
Rusya Ukrayna İHA'larını vurdu!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 160 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 15.00'e kadar 160 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya dronu bir kez daha kriz yarattı: Litvanya soluğu NATO'da aldıRusya dronu bir kez daha kriz yarattı: Litvanya soluğu NATO'da aldı

İHA SALDIRISINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya'daki Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir sanayi işletmesinin hasar gördüğünü belirtti.

İHA'nın da bir eve düştüğünü kaydeden Busargin, "Saldırı sonucu yaralananlar var. İlk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Rusya'daki Rostov Bölge Vali Vekili Yuriy Slyusar da Telegram kanalı üzerinden, İHA saldırısı sonucu Millerovo kentindeki bazı binalarda hasar oluştuğunu, ölü ve yaralı olmadığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ya ait 162 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirmişti.

Son Haberler
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arka Sokaklar’ın Şule’si Ecem Öz aşkıyla tatilde: Dubalarda romantik anlar!
Arka Sokaklar’ın Şule’si aşkıyla tatilde!
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor