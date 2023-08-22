Rusya, Ukrayna keşif botunu imha etti

Editör: Abdullah Keleş

Bakanlık, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Bu gece, Karadeniz Filosunun Su-30cm deniz havacılığı mürettebatı, Karadeniz'deki Rus gaz üretim tesisleri bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir keşif botunu imha etti" dedi.

Açıklamada ne tür bir teknenin imha edildiğine veya olayın tam olarak nerede meydana geldiğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın Karadeniz'deki savaş gemilerine yönelik bir dizi deniz uçağı saldırısını önlediklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre Perşembe akşamı Rus filosuna ait gemiler, Ukrayna donanmasına ait bir insansız hava aracı saldırısının hedefi olmuştu.

Rusya'nın, Ukrayna tahılının nakliye merkezi aracılığıyla güvenli bir şekilde ihraç edilmesine izin veren anlaşmadan çekilmesinden bu yana, Karadeniz'de her iki taraftan gelen saldırılar arttığı bildirildi.