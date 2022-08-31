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Rusya: Ukrayna ordusu yenilgiye uğradı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun, Mıkolayiv ile Krivorijskiy yönlerinde düzenlediği saldırıda yenilgiye uğradığını ileri sürdü.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 04:52
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Rusya: Ukrayna ordusu yenilgiye uğradı

Rusya: Ukrayna ordusu yenilgiye uğradı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talimatıyla Mıkolayiv ile Krivorijskiy ve diğer yönlerde saldırı düzenlediğine dikkati çeken Konaşenkov, "Ukrayna güçleri, bu yönlerde yenilgiye uğradı ve büyük çaplı kayıplar verdi. Rus birliklerinin etkili eylemleriyle son 24 saatte 48 tank, 46 piyade savaş aracı, 37 zırhlı araç, 8 ağır makineli tüfekli kamyonet ve 1200'den fazla Ukraynalı asker yok edildi." diye konuştu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 128. Ayrı Dağ Taarruz Tugayı'nın bu yönlerde kayıplar verdiğini ileri süren Konaşenkov, bu birliğe ait 5 askerin esir düştüğünü ifade etti.

"İNTERVZRIVPROM FABRİKASINDA PATLAYICILARIN ÜRETİLDİĞİ TESİSLER İMHA EDİLDİ"

Konaşenkov, Dnipro bölgesinde Ukrayna ordusunun 1. Tank Tugayı'nın geçici olarak konuşlandığı merkez ile mühimmat deposunun yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu belirterek, "Saldırı sonucu 40 yabancı paralı savaşçı dahil 200'den fazla militan etkisiz hale getirildi, 20'nin üzerinde zırhlı araç ve çok sayıda top füzesi imha edildi." bilgisini verdi.

Donetsk bölgesinde 100'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ve 7 askeri aracın yok edildiğini iddia eden Konaşenkov, "Dnipro bölgesindeki Kriviy Rig kentinde 'İntervzrıvprom' fabrikasında Ukrayna birlikleri için patlayıcılar ve diğer ürünlerin üretildiği tesisler yüksek hassasiyetli silahla imha edildi." dedi.

"UKRAYNA'YA AİT 2 'SU-25' TİPİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ile 3 mühimmat deposunun yok edildiğini aktaran Konaşenkov, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 "Su-25" tipi savaş uçağı ve 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirtti.

Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 278 uçak, 148 helikopter, 1837 insansız hava aracının yanı sıra 370 hava savunma füze sistemi, 4 bin 539 tank ve zırhlı araç, 822 çok namlulu roketatar, 3 bin 357 obüs ve havan topu, 5 bin 136 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.

ZAPORİJYA NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ'NE YÖNELİK SALDIRILAR

Kiev yönetiminin, "felaket yaratma amacıyla Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya devam ettiğini" aktaran Konaşenkov, dün santralde Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracının vurulduğunu söyledi.

Ayrıca, son 24 saatte santrale yönelik 2 füze fırlatıldığını belirten Konaşenkov, santralin bulunduğu bölgede radyasyonun normal seviyede olduğunu dile getirdi. (AA)

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