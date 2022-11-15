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FIFA'nın patronundan Putin ve Zelenski'ye acil çağrı

Endonezya'nın Bali Adası'nda devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası boyunca Rusya ve Ukrayna'ya ateşkes çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:45
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Rusya Ukrayna savaşında devreye FIFA girdi. Infantino "Derhal barış" dedi

FIFA'nın patronundan Putin ve Zelenski'ye acil çağrı
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Ayrıca FIFA, bugün Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin de yer aldığı 'Futbol, Dünyayı Birleştirir' kampanyasını başlattı.

Infantino, dün yapılan resmi yemek öncesinde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu. FIFA Başkanı futbolun bir spordan fazlası olduğunu ifade ederek dünya çapında büyük sosyal etkisi olduğunu belirtti. FIFA Başkanı futbolun dünyayı birleştirdiğini vurgulayarak, "Hepinizden ricam, Dünya Kupası sırasında 1 ay süreyle geçici bir ateşkesin düşünmenizdir. Siz dünya liderlerisiniz, tarihin gidişatını etkileme yeteneğiniz var. Öyleyse, çatışmaları sona erdirmeye başlamak için bu fırsatı değerlendirelim" ifadelerini kullandı.

FIFA bugün itibariyle 'Futbol, Dünyayı Birleştirir' kampanyası başlattı ve tanıtım videosunda dünyaca ünlü futbolcular Ronaldo, Messi, Benzema, Neymar ve Lewandowski de yer aldı.

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