Rusya Ukrayna savaşında yeni cephe açıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya Ukrayna savaşında yeni cephe açıldı

İki buçuk yıl süren Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusu 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik kapsamlı bir saldırı başlatarak yeni bir cephe açtı.

Ukrayna'nın bu saldırısı, savaşın Rusya'nın güneyindeki topraklara kaymasına neden oldu. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde devam eden çatışmalar, son zamanlarda Ukrayna'nın kuzeyindeki Rusya sınırında yoğunlaştı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod ve Kursk sınır bölgelerine uzaktan saldırılar düzenlerken, ara sıra Rus topraklarına da sızmıştı. Bu durum, her iki tarafın da yeni stratejiler geliştirmesine yol açtı. Rusya, bölgede yeni güvenlik önlemleri alırken, Ukrayna iç bölgelerde tampon bir bölge oluşturmak için bazı yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca, Ukrayna kuzeydeki Sumi ve Harkiv bölgelerine yeni birlikler ve Batı ülkelerinden gelen askeri teçhizatı sevk etti.

6 Ağustos sabahı, Ukrayna ordusuna bağlı yüzlerce asker, tank ve zırhlı araçlarla Kursk bölgesine girdi. Ukrayna askerleri, Nikolayevo-Daryino ve Oleşnya yerleşim birimlerinden ilerleyerek Rus ordusuyla çatışmalara başladı. Sosyal medya bilgilerine göre, Ukrayna birlikleri Rusya sınırları içinde yaklaşık 15 kilometre derinliğe ilerledi ve Suca ile Korenevo yerleşim birimleri çevresinde 10 kilometrelik bir cephe hattında yoğun çatışmalar yaşandı.

Rus yetkililer, Ukrayna ordusundan 660 askerin öldüğünü iddia ederken, Ukrayna cephesinden bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Ukrayna'nın bölgeye yaklaşık 1000 askerle girdiği ve 82 zırhlı araç kaybettiği bildirildi. Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki çeşitli yerleşim birimlerine hava saldırıları düzenleyerek takviye birliklerin gelmesini engellemeye çalıştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna saldırılarında 6'sı çocuk 31 kişinin yaralandığını duyurdu. Kursk Bölge Valiliği ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesinde acil durum ilan edilirken, yerel yetkililer sivil tahliyelerini sürdürdü. Şu ana kadar 3 bin kişi tahliye edildi ve bu kişilere sınırdan uzak bölgelerde geçici konaklama merkezleri sağlandı. Ayrıca, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde tahliye edilen sivillere yardım kampanyaları düzenleniyor.

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