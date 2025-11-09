Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna’da saldırılar düzenledi. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin gece saatlerinde dron ve füzelerle Khmelnytskyi ve Rivne nükleer santrallerine enerji sağlayan trafo merkezlerini hedef aldığını bildirdi.

Yetkililer, Dnipro şehrinde bir dronun apartman binasına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıklarken, güneydoğudaki Zaporojiya bölgesinde 3, kuzeydeki Harkiv bölgesinde ise 1 kişinin öldüğünü aktardı.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha yaptığı açıklamada, "Bunlar tesadüfi değil, iyi planlanmış saldırılardı. Rusya, Avrupa’da nükleer güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye atıyor" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya’nın 450’den fazla dron ve 45 füze fırlattığını açıkladı. Ukrayna Başbakanı Yuliya Svyrydenko ise Kiev, Poltava ve Harkiv bölgelerindeki enerji tesislerinin hasar gördüğünü, binlerce kişinin elektrik ve su hizmetlerinden mahrum kaldığını söyledi. Poltava’daki yetkililer, su sağlamak için jeneratörlerin kullanıldığını belirtti.