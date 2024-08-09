Rusya, Ukrayna’da süpermarketi vurdu: 10 ölü, 35 yaralı

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gerçekleşen bu saldırı, Kostiantynivka’daki süpermarketi hedef aldı. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca, 4 ev, 9 iş yeri, bir postane ve 12 araç hasar gördü.

Zelenskiy'den tepki ve destek çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya bu terör eylemlerinden sorumlu tutulacak. Uluslararası toplumdan Ukrayna’nın yanında durmasını, savunmamızı desteklemesini ve halkımızın hayatlarını korumaya yönelik adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.