Türk şirketine ait RO RO gemisi Ukrayna Limanı'na yaklaştığı sırada saldırıya uğradı.

Cenk Denizcilik şirketinden yapılan açıklamada, "CENK T" adlı geminin Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yaklaştığı sırada füze saldırısı sebebiyle hasar gördüğü bilgisine yer verildi.

Vurulan gemide can kaybı olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Öte yandan gemini ait olduğu Cenk Denizcilik'ten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Şirketin Türkiye–Ukrayna hattında düzenli sefer yapan gemisinin saldırı sırasında limanda bulunduğu belirtildi.

Cenk Denizcilik'in basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cenk Denizcilik filosunda, Karasu – Odesa hattında tır taşımacılığı yapan M/V CENKT isimli gemimiz, bugün yerel saatle 16:00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısına maruz kalmıştır.

Saldırı sonrasında gemimizin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir.

Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz.

Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Saygılarımızla

Cenk Denizcilik”