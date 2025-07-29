Rusya, Ukrayna'daki cezaevini vurdu! Çok sayıda ölü yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya, Ukrayna'daki cezaevini vurdu! Çok sayıda ölü yaralı var

Ukrayna yaptığı açıklamada Rusların Zaporijya'da ceza infaz kurumuna hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucu 16 kişi hayatını kaybederken 35 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ukrayna, Rus ordusunun Zaporijya bölgesindeki bir ceza infaz kurumuna düzenlediği hava saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde bölgeye FAB tipi bombalarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusların bölgeye 8 kez saldırı düzenlediğini aktaran Fedorov, saldırıda bir ceza infaz kurumunun da hedef alındığını aktardı.

Fedorov, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca bir ıslahevi de vuruldu. 16 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tüm tıbbi yardım sağlanıyor. Kurum binası yıkıldı."

DNİPROPETROVSK BÖLGESİNE YAPILAN SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da aynı hesaptan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece Kamyanske şehrine FAB tipi bombalarla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Lisak, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını, bir hastane binasının da hasar gördüğünü kaydetti.

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