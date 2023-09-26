Rusya, Ukrayna'daki İzmail Limanı'nı vurdu

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nı vurduğu bildirildi.

KAYNAK: AA
Rusya, Ukrayna'daki İzmail Limanı'nı vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun güneydoğu yönünden 38 İHA fırlattığı kaydedilen açıklamada, "Hava kuvvetlerimizin Ukrayna savunma kuvvetlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde 26 "Şahed" İHA imha edildi." ifadesi kullanıldı.

İHA'LARIN ÇOĞU DÜŞÜRÜLDÜ

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Rusya'nın 2 saat boyunca Odessa'ya İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

İHA'ların çoğunun düşürüldüğüne dikkati çeken Kiper, "Ne yazık ki İzmail ilçesinde liman altyapısı vuruldu, 2 kişi yaralandı." şeklinde bilgi verdi.

Kiper, saldırıda kontrol noktası binası ve depoların hasar gördüğünü, yaklaşık 30 kamyon ve 6 tırın alev aldığını, yangının söndürüldüğünü kaydetti.

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