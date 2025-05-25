Rusya, Ukrayna’nın birçok noktasına İHA’larla saldırdı

Rus güçleri erken saatlere Ukrayna'nın birçok noktasını insansız hava araçları (İHA) ile hedef alırken, başkent Kiev'de düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Rus güçleri sabahın erken saatlerinden itibaren Ukrayna'nın birçok şehrinde insansız hava araçları ile saldırılar düzenledi. Rusya başkent Kiev başta olmak üzere Harkov, Mikolayiv ile Ternopil şehirlerini ve Odessa bölgesini hedef aldı. Başkent genelinde düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

HARKOV VE MİKOLAYİV'DE 5 KİŞİ YARALANDI

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov'un açıklamasına göre, şehrin üç bölgesinde düzenlenen İHA saldırılarında 3 kişi yaralandı. Saldırıların yol açtığı patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, yerleşim yerine düzenlenen İHA saldırılarında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel yetkililer ayrıca Kiev'in kuzeyindeki Konotop şehrinde de büyük çaplı İHA saldırısı düzenlendiğini aktardı. Odessa bölgesindeki İHA saldırısında da bir otoparktaki 20 araç kullanılamaz hale geldi.

"4 SAATLİK BİR SÜREDE 95 UKRAYNA İHA'SINI ÖNLEDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma birliklerinin 4 saatlik bir sürede 95 Ukrayna İHA'sını önlediğini veya imha ettiğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente doğru ilerleyen 12 Ukrayna dronunun etkisiz hale getirildiğini söyledi