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Rusya: Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki petrol rafinerisini imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde petrol rafinerisinin imha edildiğini söyledi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 17:44
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Rusya: Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki petrol rafinerisini imha ettik

Rusya: Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki petrol rafinerisini imha ettik
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Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde "Neptun" gemisavar füzelerinin üretildiği "Kommunar" fabrika tesislerinin yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusunun her yöndeki saldırılarının püskürtüldüğünü, çatışmalarda 250'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini iddia etti.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 3 yönetim merkezi, 2 mühimmat deposu ve ordu için malzeme deposunun yok edildiğini dile getirerek, "Dnipro bölgesinde Oleksiyivka yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 'Dnipro' birlikleri için 56 bin ton yakıtın depolandığı petrol rafinerisi imha edildi" dedi.

Son 24 saatte "Mig-29" tipi savaş uçağı ile 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 325 uçak, 162 helikopter, 2 bin 308 insansız hava aracı, 383 hava savunma füze sistemi, 5 bin 967 tank ve zırhlı araç, 874 çok namlulu roketatar, 3 bin 516 obüs ve havan topu, 6 bin 709 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.

Şebekino kentine saldırıda 2 kişi öldü

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Şebekino kentine saldırı düzenlediğini paylaşarak, "Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Saldırıda 11 kişinin de yaralandığını aktaran Gladkov, şehrin bazı yerlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını kaydetti.

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