Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenledi

Kaynak: AA
Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenledi

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Klimenko'nun yazılı açıklamasına göre, Rus ordusu Dnipro'daki yüksek katlı bir binaya füze saldırısı düzenleyerek bir kişinin ölümüne ve beş kişinin yaralanmasına neden oldu. Klimenko, "Maalesef daha fazla mağdur olabilir." şeklinde ifade kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dnipro'da Rus füzesi bir konuta isabet etti ve dört kat çöktü." dedi. Zelenskiy, müttefik ülkelerden hava savunma sistemleri konusunda yeniden destek talep etti ve Rus saldırılarının ancak etkili savunma sistemiyle durdurulabileceğini vurguladı.

Dnipro'da saldırıya uğrayan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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