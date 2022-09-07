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Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu

Rus güçleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkiv'in şehir merkezini 2 roketle vurdu.

Galeri Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:36
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:42
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Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu.

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Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken bir iş merkezinde ağır hasar oluştu.

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Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus güçlerinin şehir merkezine 2 roket attığını belirtti.

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Sinegubo, atılan roketlerden birinin iki katlı bir iş merkezine isabet ettiğini, yakındaki bir oto yıkamacıda da yangın çıktığını, diğer roketin ise yakındaki bir yola düştüğünü aktardı.

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Çevredeki dükkanlar ve araçlarda hasar oluştuğunu dile getiren Sinegubo, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

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Ukrayna polisi, sabah erken saatlerde olay yerine gelerek incelemeler yaptı.

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Rus güçleri, dün de Harkiv'e yönelik 3 ayrı saldırı düzenlemişti. Saldırılarda bir kadın hayatını kaybetmişti.

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Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

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Saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.(AA)

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İşte bölgeden fotoğraflar...

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