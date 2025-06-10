Rusya Ukrayna’nın hava üssünü vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava üslerine yapılan saldırıya yanıt olarak Ukrayna'nın Rivne bölgesinde taktik uçaklarının konuşlandığı askerî hava üssünü yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurduklarını duyurdu.

Bakanlık'tan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gece Rivne bölgesindeki Dubno yerleşim yeri yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin taktik uçaklarının konuşlandığı askerî hava üssünün hedef alındığı belirtildi.

Üsse havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla yoğun bir saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Bu, Kiev rejiminin Rus askeri havaalanlarına gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı misilleme saldırılarından biridir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile silah ve askerî teçhizat üreten işletmelere, silahlı insansız hava araçlarının montajı yapılan atölyelere ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat, silah ve askeri teçhizat depolarına saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Saldırılar amacına ulaştı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran'da Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine Ukrayna'nın FPV insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bazı uçakların alev aldığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılarla ilgili olarak "En uzun menzilli operasyonumuz." ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bu saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları dahil pek çok Rus uçağının hasar aldığı belirtilmişti.