﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin "askeri operasyonun hedefine ulaşması için" Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği vurgulandı.
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