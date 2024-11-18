Rusya, Ukrayna’nın Odesa ve Sumi bölgelerini hedef aldı

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Rusya’nın Odesa'ya yönelik füze saldırısında 10 kişinin öldüğünü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 39 kişinin ise yaralandığını belirtti. Rusya hava saldırısının konutlara ve sivil altyapıya zarar verdiği bildirilirken, kent merkezinin en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Odesa'daki saldırıda bir apartman, bir üniversite binası ve bir yönetim merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Biriminden yapılan açıklamada, gece geç saatlerde Sumi kentindeki bir konutun hedef alındığı Rus hava saldırısında, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin yaralandığı belirtildi. Sumi bölge savcıları saldırıda 90 daire, 28 araba, iki eğitim kurumu ve 13 binanın zarar gördüğünü açıkladı.