Rusya, Ukrayna’ya ait 142 İHA’yı düşürdü

Kaynak: İHA
Rusya, Ukrayna’ya ait 142 İHA’yı düşürdü

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın dün gece saatlerinde başlattığı İHA saldırılarında 142 araç düşürüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda tarafların insansız hava araçları (İHA) ile birbirlerine yönelik saldırıları devam ediyor.

27 İHA MOSKOVA YAKININA DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapılan açıklamalarda, dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren saldırılarda Ukrayna’ya ait 27’si başkent Moskova yakınlarında olmak üzere 142 adet İHA’nın ülkenin batısında ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı. Saldırıda ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Rusya Federal Havacılık Kurumu’na (Rosaviatsiya) göre, Moskova'ya hizmet veren 4 büyük havalimanı Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Zhukovskiy saldırıdan etkilendi ve 134 uçak farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Bugün yerel saatle 10.00 itibariyle ise Moskova Oblastındaki Vnukovo Havalimanı ile Kaluga Oblastındaki Grabtsevo Havalimanı dışındaki havalimanlarında uçuşların devam ettiği aktarıldı.

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