Rusya, 34’ü Moskova’ya uçan 193 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, gece Ukrayna ordusunun gönderdiği 193 uçak tipi İHA’yı imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, 34 tanesi Moskova şehrine uçan olmak üzere, Moskova bölgesinde 40, Moskova yakınlarındaki Kaluga bölgesinde 42, Tula bölgesinde 32 İHA’nın vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca Bryansk bölgesinde 47, Kursk bölgesinde 10, Oryol bölgesinde 7, Rostov bölgesinde 4, Voronej bölgesinde 4, Orenburg bölgesinde 2, Tambov bölgesinde 2, Belgorod bölgesinde 1, Lipetsk bölgesinde 1 ve Samara bölgesinde 1 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca Moskova’ya yönelik İHA saldırısı olduğunu belirterek, savunma sistemlerinin İHA’ları düşürdüğünü ve parçaların düştüğü yerde uzmanların çalışma yaptığını ifade etti.