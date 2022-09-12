﻿Rusya Ukrayna'yı füzelerle vurdu 

Milli Gazete'nin haberine göre, geçtiğimiz gün Ukrayna ordusu saldırıları sonrası işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kalan işgalci Rus ordusu, seyir füzeleri ile Ukrayna'ya ait güç şebekelerini hedef almıştı.

Rusya tarafından füzeler ile hedef alınan Harkov'daki elektrik santraline isabet eden füze korkunç bir patlamaya neden oldu. O anar saniye saniye kaydedildi.